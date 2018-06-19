В Мелитополе грабители насмерть забили сторожа храма УПЦ

19 июня, 2018, 13:31

В воскресенье 17 июня двое неизвестных во время ограбления жестоко убили 66-летнего сторожа храма великомученика Пантелеимона в Мелитополе

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Грабители проникли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа) увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле. Сами же вломились в столовую, которая находится также на территории, и просто сидели и выпивали там", - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.

Избитого сторожа нашла работница храма. Она сразу позвонила настоятелю, который и вызвал скорую помощь и полицию.

"Когда я прибыл, он еще был при сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Я успел задать ему несколько вопросов. Он сказал, что грабителей было двое. Потом его отвезли в больницу, где он почти сразу скончался", - добавил протоиерей Николай.

Злоумышленники в поисках наживы устроили бардак по всему храму, но нашли только 300 грн., забрали из сторожки своей жертвы некоторые вещи.

Сейчас полиция отрабатывает ряд версий. На место происшествия прибыли руководители местных правоохранительных органов, представители СБУ.