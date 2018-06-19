В Киеве через суд возвращают помещение КПИ, которое сдали под офисы
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Помещение площадью свыше 250 кв.м. находится на улице Боткина и находится на балансе КПИ.
Однако в 2011 году Межрегиональное отделение Фонда госимущества Украины по Киеву и частное общество заключили договор, согласно которому это помещение передавалось частной структуре в долгосрочную аренду для размещения офисов.
Во время пользования помещениями арендатор нарушал условия по оплате аренды, что послужило причиной для прекращения договора. Но частная организация не вернула помещение, а продолжила и в дальнейшем пользоваться имуществом университета.
Несмотря на это, прокуратура обратилась в суд с требованием о выселении общества из помещения КПИ и взыскании свыше 680 тысяч гривен задолженности, которая возникла за все время.
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