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В Киеве через суд возвращают помещение КПИ, которое сдали под офисы


фото: kpi.ua
Киевская прокуратура в судебном порядке требует вернуть из незаконного пользования помещение НТУ "Киевский политехнический институт"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помещение площадью свыше 250 кв.м. находится на улице Боткина и находится на балансе КПИ.

Однако в 2011 году Межрегиональное отделение Фонда госимущества Украины по Киеву и частное общество заключили договор, согласно которому это помещение передавалось частной структуре в долгосрочную аренду для размещения офисов.

Во время пользования помещениями арендатор нарушал условия по оплате аренды, что послужило причиной для прекращения договора. Но частная организация не вернула помещение, а продолжила и в дальнейшем пользоваться имуществом университета.

Несмотря на это, прокуратура обратилась в суд с требованием о выселении общества из помещения КПИ и взыскании свыше 680 тысяч гривен задолженности, которая возникла за все время.

 

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