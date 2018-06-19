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В Харькове девушка за видео с убийством котенка заплатит 29 тысяч грн

В Харькове Фрунзенский райсуд признал 19-летнюю харьковчанку, которая выложила в Интернет видео с убийством котенка, виновной в распространении видеопродукции, что пропагандирует культ насилия и жестокости

Об этом сообщает пре-служба прокуратуры Харьковской области.

На видеозаписи натравленный бультерьер убивает котенка.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, суд полностью удовлетворил позицию прокуратуры и назначил девушке, которая выложила жестокое видео в сеть, наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи – 5100 грн.

Кроме того, она должна заплатить 24 тыс. грн. судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз.
 
Проведенные экспертизы установили – видео содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости.
 
Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.
 

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