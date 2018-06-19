В Днепре из-за кражи сошел с рельсов поезд
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Происшествие случилось ночью 19 июня.
Восхождение произошло из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути № 3 станции. Восемь вагонов сошли с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь – пустых. В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются.
На 01:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр – Орловщина. Пригородный поезд Красноград – Днепр на это время задерживается на 01:13, Днепр – Орловщина - на 01:55.
В УЗ отмечают, что количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками,не дают желаемых результатов по уменьшению количества случаев хищений и повреждений имущества.
Об инциденте сообщили правоохранительные органы, на месте работает комиссия ПАО "Укрзализныця".
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