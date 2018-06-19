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В Днепре из-за кражи сошел с рельсов поезд


фото: informator
В Днепре на станции Нижнеднепровск-Узел сошел с рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Происшествие случилось ночью 19 июня.

Восхождение произошло из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути № 3 станции. Восемь вагонов сошли с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом, семь – пустых. В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются.

На 01:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр – Орловщина. Пригородный поезд Красноград – Днепр на это время задерживается на 01:13, Днепр – Орловщина - на 01:55.

В УЗ отмечают, что количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками,не дают желаемых результатов по уменьшению количества случаев хищений и повреждений имущества.

Об инциденте сообщили правоохранительные органы, на месте работает комиссия ПАО "Укрзализныця".

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