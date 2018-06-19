В Днепре утонули двое несовершеннолетних братьев
19 июня, 2018, 09:51
18 июня в реке Днепр города Канев утонули двое братьев
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что местные жители, которые отдыхали на реке, увидели брошенные вещи детей и начали бить тревогу.
На месте событий организовали поисковые работы с участием спасателей местной пожарно-спасательной части совместно с работниками полиции и местным населением.
"Только в 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков", - подытожили в ГСЧС.
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