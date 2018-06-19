В Днепре утонули двое несовершеннолетних братьев

19 июня, 2018, 09:51

18 июня в реке Днепр города Канев утонули двое братьев

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что местные жители, которые отдыхали на реке, увидели брошенные вещи детей и начали бить тревогу.

На месте событий организовали поисковые работы с участием спасателей местной пожарно-спасательной части совместно с работниками полиции и местным населением.

"Только в 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков", - подытожили в ГСЧС.