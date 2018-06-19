Уволился советник главы СБУ Тандит
19 июня, 2018, 11:18
Советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Юрий Тандит заявил, что написал заявление о том, что уходит с должности
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен", - сказал Тандит.
Он не уточнил причины своего решения и не указал, чем будет заниматься в дальнейшем. Вместе с тем Тандит заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать в вопросах относительно обмена заложниками, учитывая опыт работы в этом направлении.
В пресс-центре СБУ подтвердили, что Тандит был уволен с должности по собственному желанию с 1 июня.
Переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.
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