Уволился советник главы СБУ Тандит

19 июня, 2018, 11:18

Советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Юрий Тандит заявил, что написал заявление о том, что уходит с должности

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен", - сказал Тандит.

Он не уточнил причины своего решения и не указал, чем будет заниматься в дальнейшем. Вместе с тем Тандит заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать в вопросах относительно обмена заложниками, учитывая опыт работы в этом направлении.

В пресс-центре СБУ подтвердили, что Тандит был уволен с должности по собственному желанию с 1 июня.

Переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.