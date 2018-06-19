Умер писатель Иван Драч
Об этом на своей странице в Facebook написал кинокритик Сергей Трымбач.
"После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого Поэта, Кинохудожника, Общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось", - подчеркнул Трымбач.
По его словам, Драч завещал похоронить его в родном селе - Телиженцях, рядом с могилой его сила Максима.
Отметим, Драч был поэтом, переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем. Его творчество приобрело широкой популярности как в СССР, так и за рубежом. Его стихи известны в переводах на русский (несколько отдельных изданий), белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки.
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