Украинцы получили награду фестиваля Cannes Lions за брендинг Евровидение-2017

19 июня, 2018, 23:15

Украинцы получили награду престижного фестиваля рекламы - Бронзового льва на Cannes Lions

Об этом сообщил основатель Banda Павел Вржещ, информирует The Village Украина.

Так, креативные агентства Banda Agency/Republique одержали победу в категории Design Lions за проект, созданный к Евровидению-2017. Впервые креативность украинцев в сфере дизайна отметили такой наградой.

«Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидение у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда – это наша маленькая гордость», – добавил основатель агентства.

Проект называется Celebrate Diversity (Празднуй разнообразие) и представляет собой традиционное украинское ожерелье, каждая бусина которого имеет свой узор. Отметим, что фестиваль Cannes Lions 2018 продлится в Каннах до 22 июня.