Украинцы получили награду фестиваля Cannes Lions за брендинг Евровидение-2017
Об этом сообщил основатель Banda Павел Вржещ, информирует The Village Украина.
Так, креативные агентства Banda Agency/Republique одержали победу в категории Design Lions за проект, созданный к Евровидению-2017. Впервые креативность украинцев в сфере дизайна отметили такой наградой.
«Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидение у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда – это наша маленькая гордость», – добавил основатель агентства.
Проект называется Celebrate Diversity (Празднуй разнообразие) и представляет собой традиционное украинское ожерелье, каждая бусина которого имеет свой узор. Отметим, что фестиваль Cannes Lions 2018 продлится в Каннах до 22 июня.
- Ранее сообщалось, что киевское креативное агентство Banda Agency попало в шорт-лист фестиваля "Каннские львы" в категории "Дизайн" за брендинг Евровидение-2017.
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