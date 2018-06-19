 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинцы получили награду фестиваля Cannes Lions за брендинг Евровидение-2017

Украинцы получили награду престижного фестиваля рекламы - Бронзового льва на Cannes Lions

Об этом сообщил основатель Banda Павел Вржещ, информирует The Village Украина.

Так, креативные агентства Banda Agency/Republique одержали победу в категории Design Lions за проект, созданный к Евровидению-2017. Впервые креативность украинцев в сфере дизайна отметили такой наградой.

«Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидение у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда – это наша маленькая гордость», – добавил основатель агентства.

Проект называется Celebrate Diversity (Празднуй разнообразие) и представляет собой традиционное украинское ожерелье, каждая бусина которого имеет свой узор. Отметим, что фестиваль Cannes Lions 2018 продлится в Каннах до 22 июня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать