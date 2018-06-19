Украина и Венгрия проведут переговоры по закону об образовании на этой неделе, - Сийярто

19 июня, 2018, 17:12

В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по поводу украинского закона об образовании

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

Венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали будущих переговоров.

Сийярто заявил, что на территории Украины проживают более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли".

"Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств", - сказал он.

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Украинские СМИ ранее сообщали, что встреча состоится в Берегово 22 июня.

В ней должны принять участие министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.