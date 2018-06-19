Ученые придумали "искусственный жир" для водолазов, чтобы те могли дольше быть под водой

19 июня, 2018, 18:50

Ученые из Массачусетского технологического института представили технологию изготовления "искусственного жира", который имитирует натуральную защиту от холода у тюленей и белых медведей

Как пишет EnGadget, с его помощью водолазы смогут находиться в холодной воде более трех часов.

Даже самый выносливый водолаз в качественном гидрокостюме на сегодняшний день не может находиться в ледяной воде дольше часа.

Ученые предлагают изменить подход к проблеме: так, сначала разместить обычный неопреновый гидрокостюм в автоклаве, наполненном тяжелым газом - например агроном или ксеноном, на несколько дней.

Инженеры проанализировали, как животные борются с излишней потерей тепла в холодной воде. Оказалось, что есть три основных физиологических способа снизить теплоотдачу - воздушные карманы, закрытые мехом или перьями, как у выдр или пингвинов; высокая внутренняя температура, как у белых акул; слой изоляционного материала, который значительно замедляет потерю тепла от тела - как у тюленей и китов. Наконец ученые объединили первый и третий способы.

Вместо обычного воздуха в карманах на гидрокостюме используются именно тяжелые газы, поскольку они больше подходят для снижения теплопотери человека.

Неопрен, из которого обычно сделаны гидрокостюмы, имеет пористую структуру, в которую легко закладываются тяжелые газы. Кроме того, ксеон и криптон не имеют негативного влияния на человеческий организм, а также не вступают в химическую реакцию с неопреном или водой, а значит, возможность резкой потери изоляционных свойств гидрокостюма в воде практически исключается.

Отмечается, что разработка может быть полезной не только для профессиональных водолазов, но и для спортсменов или просто любителей дайвинга, которые хотят более комфортно чувствовать себя под водой.

Справка:

Автоклав — герметичное устройство для осуществления технологической обработки веществ в герметичном сосуде под действием повышенных температур и избыточного давления.