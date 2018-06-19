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Телеканалы перевыполнили квоту на передачи украинского производства, - Нацсовет

Общенациональные телеканалы перевыполняют квоту по доле передач украинского производства

Об этом шла речь на презентации Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в "Укринформе".

В Украине доминирует тренд уменьшения доли советских фильмов и рост контента из стран Европейского Союза.

"Сейчас доминирует тренд уменьшения доли советских фильмов. Они есть, транслируются, но телеканалы транслируют преимущественно советские фильмы украинских киностудий - имени Довженко, Одесской, Ялтинской", - рассказал глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

По его словам, телесериалы также изменили географию производителей. Если до 2017 года преобладали сериалы производства США и России, то сейчас это США и страны ЕС. Значительно возросла доля контента Турции и Польши.

Все общенациональные телеканалы перевыполняют квоту по доле передач европейского производства - 93% вместо 70%, которые требует Закон “О телевидении и радиовещании”.

По результатам мониторинга, добавил Артеменко, доля передач украинского производства составляет 79% - показатель вырос на 4% относительно 2017 года. Доля передач производства стран ЕС, США и Канады - 14%, рост на 2 процентных пункта. В основном это художественные, документальные и анимационные фильмы.

Артеменко назвал десять телеканалов, в вещании которых украинский продукт составляет наибольшую долю: Еспресо, RU:Культура, М1, Прямой (по 100%), СТБ (99%), 5 канал (98%), ZIK (97%), 1+1 (93%), Zoom (86%), Украина (85%).

Десять телеканалов, в эфире которых максимальная доля европейского продукта: Новый (50%), ТЕТ (38%), Мега (36%), НЛО TV (33%), 2+2, UA Первый и Еnter-фильм (по 26%), Пиксель (24%), ICTV (20%), НТН (16%), К1 (15%).

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