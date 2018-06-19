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Свитолина одержала первую победу после неудачи на Ролан Гаррос


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победі на турнире WTA в Бирмингеме

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом раунде турнира WTA Premier Nature Valley Classic украинка, посеянная под вторым номером, переиграла хорватку Донну Векич— 6:1, 3:6, 6:1. Это уже четвертая победа Свитолиной над этой соперницей и первая на травяном покрытии.

Следующая соперница украинки определится в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и француженкой Ализе Корне.

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