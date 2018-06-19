Свитолина одержала первую победу после неудачи на Ролан Гаррос
19 июня, 2018, 16:26
Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победі на турнире WTA в Бирмингеме
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
В первом раунде турнира WTA Premier Nature Valley Classic украинка, посеянная под вторым номером, переиграла хорватку Донну Векич— 6:1, 3:6, 6:1. Это уже четвертая победа Свитолиной над этой соперницей и первая на травяном покрытии.
Следующая соперница украинки определится в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и француженкой Ализе Корне.
Superb rally is finished by @DonnaVekic #NatureValleyClassic pic.twitter.com/Ukg7ZgZXSo— WTA (@WTA) 19 июня 2018 г.
- Сегодняшняя победа стала для Элины Свитолиной первой после поражения в третьем раунде турнира Большого Шлема — Ролан Гаррос, на котором она считалась фавориткой.
- Ранее стало известно, что лучшая украинская теннисистка в этом году не поедет на турнир WTA в Москву.
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