Свитолина одержала первую победу после неудачи на Ролан Гаррос

19 июня, 2018, 16:26

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победі на турнире WTA в Бирмингеме

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В первом раунде турнира WTA Premier Nature Valley Classic украинка, посеянная под вторым номером, переиграла хорватку Донну Векич— 6:1, 3:6, 6:1. Это уже четвертая победа Свитолиной над этой соперницей и первая на травяном покрытии.

Следующая соперница украинки определится в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и француженкой Ализе Корне.