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Сутки в ООС: 2 украинских военных ранены, уничтожена тяжелая техника противника

За прошедшие сутки, 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты 28 раз нарушали режим прекращения огня. Военные ВСУ уничтожили 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66

Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где применение оккупантами минометов подвергало опасности мирное население.

В общем враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз вел огонь из тяжелого вооружения. В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

 

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