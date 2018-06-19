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Столкновения под Радой: пострадали восемь полицейских


фото: bykvu.com
В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 11 человек, из них — восемь полицейских

Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщила пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Оксана Блыщик.

"По состоянию на 17:30 в результате столкновений под Верховной Радой к врачам обратились 8 полицейских, из них 6 пострадавших госпитализированы", - сказала Блыщик.

Также во время столкновений пострадали трое гражданских лиц, из которых двое были госпитализированы.

  • Отметим, что 19 июня под стенами украинского парламента произошли столкновения между ветеранами войны в Афганистане, шахтерами и правоохранителями.
  • К протестующим выходил первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. Геращенко пообещала, что требования митингующих рассмотрят 20 июня на заседании профильного комитета.
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