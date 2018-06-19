Столкновения под Радой: пострадали восемь полицейских

19 июня, 2018, 17:37

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 11 человек, из них — восемь полицейских

Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщила пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Оксана Блыщик.

"По состоянию на 17:30 в результате столкновений под Верховной Радой к врачам обратились 8 полицейских, из них 6 пострадавших госпитализированы", - сказала Блыщик.

Также во время столкновений пострадали трое гражданских лиц, из которых двое были госпитализированы.