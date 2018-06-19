Столкновения под Радой: к афганцам вышла Геращенко и анонсировала встречу с министрами

19 июня, 2018, 14:09

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко вышла к ветеранам войны в Афганистане, которые митингуют под стенами украинского парламента

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Геращенко отметила, что встретилась с представителями афганцев, чернобыльцев, военных пенсионеров и ветеранов АТО.

"Мы прочитали все ваши требования и с большинством из них, конечно, соглашаемся. И мы договорились о следующем. Первое, сейчас я возьму слово в Верховной Раде и расскажу о ваших требованиях. Второе, есть требование встречи с профильными министрами, а именно министром соцполитики и и.о. министра здравоохранения", - рассказала Геращенко.

По словам заместителя главы Совета, список задач, которые назвали афганцы, являются комплексными для выполнения правительством и парламентом. Геращенко пообещала, что требования митингующих рассмотрят 20 июня на заседании профильного комитета по вопросам ветеранов, куда пригласят лидеров афганских организаций.

"На заседание комитета придут министры. Сейчас ответы на вопросы монетизации, социальной и медицинской реформы дать невозможно. Мы должны разработать план: что является реалистичным и что можно вложить в бюджет на 2019 год", - заявила Геращенко.