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Совет может 21 июня рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, - Геращенко

Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда могут 21 июня рассмотреть на комитете ВР и проголосовать в сессионном зале парламента

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"По поводу законопроекта об Антикоррупционном суде, который сегодня не включили в повестку дня (не хватило нескольких голосов). Заварушки под ВР и эмоции, отсутствие депутатов в зале стали тому причиной. Но никакой зрады, у меня нет сомнения, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня, оперативно рассмотрен на комитете и проголосован в сессионном зале", - написала Геращенко.

Ранее Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий трижды ставил на голосование этот вопрос, но в первом случае предложение о включении поддержали лишь 202 народных депутата, во втором - 212, в третьем - 211. Парубий заявил, что 21 июня вновь поставит вопрос о включении этого законопроекта в повестку дня.

Отметим, что этот законопроект является необходимым для реализации недавно принятого Закона о Высшем антикоррупционном суде.

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