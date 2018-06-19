Совет может 21 июня рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, - Геращенко
Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.
"По поводу законопроекта об Антикоррупционном суде, который сегодня не включили в повестку дня (не хватило нескольких голосов). Заварушки под ВР и эмоции, отсутствие депутатов в зале стали тому причиной. Но никакой зрады, у меня нет сомнения, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня, оперативно рассмотрен на комитете и проголосован в сессионном зале", - написала Геращенко.
Ранее Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий трижды ставил на голосование этот вопрос, но в первом случае предложение о включении поддержали лишь 202 народных депутата, во втором - 212, в третьем - 211. Парубий заявил, что 21 июня вновь поставит вопрос о включении этого законопроекта в повестку дня.
Отметим, что этот законопроект является необходимым для реализации недавно принятого Закона о Высшем антикоррупционном суде.
- Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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