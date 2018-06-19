Шляпу Наполеона купили за в семь раз более высокую цену, чем ожидалось

19 июня, 2018, 15:50

Военную шляпу императора Наполеона нашли на поле боя после поражения под Ватерлоо в 1815 году: ее продали на аукционе за 280 тысяч евро

Об этом пишет BBC Украина.

Боевая одежда Наполеона годами всегда в поле зрения коллекционеров, в частности, его двоеугольные шляпы.

Аукционный дом De Baecque подтвердил продажу шляпы Наполеона в Лионе. Ее продали к 203-й годовщине со дня битвы.

За его шляпу отдали 350 тыс. евро, хотя изначально ожидалось, что она должна была принести менее 40 тыс. евро.

Это одна из 19 шляп Наполеона, которые сохранились до нашего времени. За свою карьеру он имел около 120 аналогичных шляп. Как правило, в его гардеробе было 12 шляп одновременно, и каждая из них имел трехлетний срок эксплуатации. Их восстанавливали четыре раза в год.

"Император ненавидел декор и всегда его удалял. Также он потребовал усилить те места, за которые держал шляпу", - рассказала аукционист Этьен Де Бакке.

Наполеон специально носил головной убор набок, чтобы его не замечали на поле боя.