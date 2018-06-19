Сенат США хочет запретить поставку истребителей Турции в связи с покупкой ею российских средств ПВО
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
За соответствующий законопроект проголосовали 85 сенаторов, против – 10.
Согласно документу, президент США Дональд Трамп должен подтвердить, что Турция не ставит под угрозу НАТО, покупая военное оборудование в России или задерживая американских граждан.
Сенаторы включили эту поправку в законопроект после задержания в турецкой провинции Измир американского пастора и решения турецкого правительства купить у России системы С-400. В поправке говорится, что покупка С-400 в России создает напряженность и риски для НАТО.
После одобрения сенатом текст законопроекта должны согласовать обе палаты Конгресса, затем его передадут на подпись президенту.
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Ранее Турция заявила, что будет вынуждена предпринять ответные шаги, если США заморозят поставку Анкаре истребителей из-за покупки у России систем С-400.
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