Робопес Boston Dynamics впервые прогулялся по улицам Ганновера

19 июня, 2018, 19:45

Инженеры от Boston Dynamics опубликовали ролик, в котором их роботизированный пес SpotMini гуляет по улицам Ганновера и позирует жителям

Также компания представила новую расцветку робота SpotMini.



Ранее основатель Boston Dynamics Марк Рейберт заявил о том, что робот-собака SpotMini уже на стадии "предварительного производства" и компания начнет продавать его в 2019 году.

Согласно характеристике на сайте, SpotMini - это самый тихий робот из тех, которые производила компания. Он весит 25-30 килограммов и может проработать около 90 минут без подзарядки, в зависимости от нагрузки.

Ранее представители компании опубликовали видео, где робот SpotMini передвигается по дому, преодолевает препятствия и даже помогает в хозяйстве. Например, он может собирать разбросанный по дому мусор.

Предыдущая версия SpotMini выполняла гораздо меньше задач - она могла ходить и, например, складывать предметы в посудомоечную машину. В начале этого года Boston Dynamics выпустила видео, на котором показала взаимодействие нескольких роботов - там SpotMini открывает дверь, чтобы позволить другому устройству пройти в другое помещение.

"SpotMini полностью электрический, без использования гидравлики. Он имеет целый ряд датчиков, в том числе камеры глубины, твердотельный гироскоп и проприорецептивные датчики в конечностях. Все они помогают с навигацией и манипуляцией в зависимости от ситуации. SpotMini способен выполнять некоторые задачи автономно, но для более сложных операций управления переходит к человеку", - отметили разработчики из Boston Dynamics.

Boston Dynamics занимается разработкой роботов, которые используют для передвижения две ноги, четыре ноги и колеса. При этом все созданные компанией роботы - прототипы, ни одна из разработок еще не выходила на рынок.

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