Робопес Boston Dynamics впервые прогулялся по улицам Ганновера
Также компания представила новую расцветку робота SpotMini.
Ранее основатель Boston Dynamics Марк Рейберт заявил о том, что робот-собака SpotMini уже на стадии "предварительного производства" и компания начнет продавать его в 2019 году.
Согласно характеристике на сайте, SpotMini - это самый тихий робот из тех, которые производила компания. Он весит 25-30 килограммов и может проработать около 90 минут без подзарядки, в зависимости от нагрузки.
Ранее представители компании опубликовали видео, где робот SpotMini передвигается по дому, преодолевает препятствия и даже помогает в хозяйстве. Например, он может собирать разбросанный по дому мусор.
Предыдущая версия SpotMini выполняла гораздо меньше задач - она могла ходить и, например, складывать предметы в посудомоечную машину. В начале этого года Boston Dynamics выпустила видео, на котором показала взаимодействие нескольких роботов - там SpotMini открывает дверь, чтобы позволить другому устройству пройти в другое помещение.
"SpotMini полностью электрический, без использования гидравлики. Он имеет целый ряд датчиков, в том числе камеры глубины, твердотельный гироскоп и проприорецептивные датчики в конечностях. Все они помогают с навигацией и манипуляцией в зависимости от ситуации. SpotMini способен выполнять некоторые задачи автономно, но для более сложных операций управления переходит к человеку", - отметили разработчики из Boston Dynamics.
Boston Dynamics занимается разработкой роботов, которые используют для передвижения две ноги, четыре ноги и колеса. При этом все созданные компанией роботы - прототипы, ни одна из разработок еще не выходила на рынок.
Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это
- Специалистами из японских университетов Тохоку и Хоккайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли.
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот в одиночку взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и загрузили в простого робота из Lego.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве