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Резервист наложил на себя руки в первый день военных учений


фото: milnavigator
На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области, наложил на себя руки один из резервистов

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

"19 июня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4.15 утра”, - говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно. Командование выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

"Просим участников быть внимательнее друг к другу, обращать внимание на поведение и психологическое состояние ваших товарищей по обучением. Сообщайте командирам подразделений о всех проявлениях тревожного или нестандартного поведения - возможно, этим вы поможете сохранить человеку жизнь", - добавляет пресс-служба.

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