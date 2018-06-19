Резервист наложил на себя руки в первый день военных учений

19 июня, 2018, 15:02

На территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области, наложил на себя руки один из резервистов

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

"19 июня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4.15 утра”, - говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно. Командование выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

"Просим участников быть внимательнее друг к другу, обращать внимание на поведение и психологическое состояние ваших товарищей по обучением. Сообщайте командирам подразделений о всех проявлениях тревожного или нестандартного поведения - возможно, этим вы поможете сохранить человеку жизнь", - добавляет пресс-служба.