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Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной продукцию для ООС

Верховная Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной необходимую для Операции объединенных сил продукцию

За документ проголосовали 229 нардепов, сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №8350 "О внесении изменения в пункт 4-1 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины (по поводу отношений, связанных с осуществлением мер по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России).

"Изменения, которые предлагается внести в Таможенный кодекс, направлены на уменьшение расходов на приобретение ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут использоваться во время реализации мер по обеспечению национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", - сказано в пояснительной записке.

Так, данным законопроектом предусмотрено, что в период ООС освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной: специальные средства индивидуальной защиты изготовлены для нужд правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины; нити и ткани для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственные средства и медицинские изделия, предназначенные для использования лицами, участвующими в ООС. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством.

 

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