Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной продукцию для ООС

19 июня, 2018, 21:57

Верховная Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной необходимую для Операции объединенных сил продукцию

За документ проголосовали 229 нардепов, сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №8350 "О внесении изменения в пункт 4-1 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины (по поводу отношений, связанных с осуществлением мер по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России).

"Изменения, которые предлагается внести в Таможенный кодекс, направлены на уменьшение расходов на приобретение ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут использоваться во время реализации мер по обеспечению национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", - сказано в пояснительной записке.

Так, данным законопроектом предусмотрено, что в период ООС освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной: специальные средства индивидуальной защиты изготовлены для нужд правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины; нити и ткани для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственные средства и медицинские изделия, предназначенные для использования лицами, участвующими в ООС. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством.