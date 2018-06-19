Рада одобрила защиту памятников культурного наследия, которые есть в списке ЮНЕСКО

19 июня, 2018, 11:26

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1553 о внесении изменений в закон Украины "Об охране культурного наследия"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проект закона с трибуны украинского парламента представил глава Комитета по вопросам культуры и духовности, депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий.

Он пояснил, что законопроектом добавляются новые сроки, необходимые для выделения объектов культурного наследия (далее по тексту ОКС) из списка ЮНЕСКО, уточняются полномочия центральных органов исполнительной власти в сфере культурного наследия, предоставляя право утверждать режим использования объектов из списка ЮНЕСКО и их буферных зон, утверждение планов управления ими.

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Также документом устанавливаются требования относительно проведения каких-либо работ на объектах ЮНЕСКО и их охранных территориях, чему должно предшествовать обращение в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, чьи рекомендации являются обязательными.

Управление ОКС будет осуществлять орган управления, предназначенный центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия.

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