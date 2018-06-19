Рада одобрила защиту памятников культурного наследия, которые есть в списке ЮНЕСКО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Проект закона с трибуны украинского парламента представил глава Комитета по вопросам культуры и духовности, депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий.
Он пояснил, что законопроектом добавляются новые сроки, необходимые для выделения объектов культурного наследия (далее по тексту ОКС) из списка ЮНЕСКО, уточняются полномочия центральных органов исполнительной власти в сфере культурного наследия, предоставляя право утверждать режим использования объектов из списка ЮНЕСКО и их буферных зон, утверждение планов управления ими.
Читайте также: "У государства должно быть понимание, что именно является культурным наследием Украины и каким образом ее защитить на законодательном уровне", - Княжицкий
Также документом устанавливаются требования относительно проведения каких-либо работ на объектах ЮНЕСКО и их охранных территориях, чему должно предшествовать обращение в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, чьи рекомендации являются обязательными.
Управление ОКС будет осуществлять орган управления, предназначенный центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия.
ДОПОЛНЯЕТСЯ
- Напомним, законопроект № 1553 был принят в первом чтении еще 29 марта 2016 года. Княжицкий тогда отметил, что документ является чрезвычайно важным в вопросе сохранения памятников культурного наследия, внесенных в перечень ЮНЕСКО.
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