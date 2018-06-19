"Укрпочта" запустила экспресс-доставку с большого интернет-магазина Китая
19 июня, 2018, 13:58
"Укрпочта" запустила экспресс-доставку товаров с китайского онлайн-магазина JD.com
Об этом сообщают на сайте почтового оператора.
Группа компаний JD.com - мировой ритейлер. Этот интернет-магазин продает технику, смартфоны, электронику. Он стал третьим в мире по объемам оборота среди компаний интернет-торговли.
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Доставлять товар из Китая будут 14 дней, учитывая то, что стандартный срок - полтора месяца.
Таможенное оформление товаров будет проходить в экспресс-формате.
- Ранее "Укрпочта" выпустила специальную марку в честь проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.
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