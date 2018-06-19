"Укрпочта" запустила экспресс-доставку с большого интернет-магазина Китая

19 июня, 2018, 13:58

"Укрпочта" запустила экспресс-доставку товаров с китайского онлайн-магазина JD.com

Об этом сообщают на сайте почтового оператора.

Группа компаний JD.com - мировой ритейлер. Этот интернет-магазин продает технику, смартфоны, электронику. Он стал третьим в мире по объемам оборота среди компаний интернет-торговли.

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Доставлять товар из Китая будут 14 дней, учитывая то, что стандартный срок - полтора месяца.

Таможенное оформление товаров будет проходить в экспресс-формате.