Птичий "могильник": суд снизил залог владельцу "Гавриловских цыплят" в 16 раз и отпустил
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации пресс-службы юридической компании Equity, команда адвокатов которой защищает права подозреваемых в суде, было обжаловано решение Печерского райсуда Киева и в результате судебного рассмотрения Апелляционным судом Киева размер залога (как альтернативной меры пресечения) был снижен до 5 млн грн для каждого подозреваемого.
"Необходимые суммы были внесены на депозитарный счет суда и владельцы агрохолдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор филиала Иван Зозуля были освобождены под залог и сейчас уже находятся со своими семьями", - сообщили в пресс-службе юридической компании.
Как сообщалось, Марина Сигал вышла ранее под залог в 90 млн грн.
Ранее Печерский районных суд Киева избрал владельцам ООО "Комплекс "Агромакс"" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.
Кроме того, суд избрал директору структурного подразделения Ивану Зозуле такую же меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.
- Напомним, в начале июня на Киевщине полиция задержала владельцев агрохолдинга ООО "Комплекс "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
- Вследствие нарушения норм законодательства об охране окружающей среды должностные лица агрохолдинга нанесли окружающей среде ущерб на сумму свыше 200 млн грн.
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В феврале 2018 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружила большую свалку трупов погибших птиц, образовавшеюся вблизи филиала "Гавриловский птицеводческий комплекс "Агромарс".
Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.).
Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлицкий филиала, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".
"Комплекс Агромарс" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 6,7% - до 86,63 млн грн, сократив выручку на 15,3% - до 2 млрд 287,22 млн грн.
Согласно госреестру, владельцами ООО "Комплекс Агромарс" является Евгений и Марина Сигал в долях 49,994% на 50,006%.
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