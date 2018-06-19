Птичий "могильник": суд снизил залог владельцу "Гавриловских цыплят" в 16 раз и отпустил

19 июня, 2018, 07:16

Печерский райсуд Киева отпустил под залог совладельца ООО "Комплекс "Агромарс" Евгения Сигала и директора филиала компании Ивана Зозулю

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации пресс-службы юридической компании Equity, команда адвокатов которой защищает права подозреваемых в суде, было обжаловано решение Печерского райсуда Киева и в результате судебного рассмотрения Апелляционным судом Киева размер залога (как альтернативной меры пресечения) был снижен до 5 млн грн для каждого подозреваемого.

"Необходимые суммы были внесены на депозитарный счет суда и владельцы агрохолдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор филиала Иван Зозуля были освобождены под залог и сейчас уже находятся со своими семьями", - сообщили в пресс-службе юридической компании.

Как сообщалось, Марина Сигал вышла ранее под залог в 90 млн грн.

Ранее Печерский районных суд Киева избрал владельцам ООО "Комплекс "Агромакс"" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.

Кроме того, суд избрал директору структурного подразделения Ивану Зозуле такую же меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.