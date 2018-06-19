Предатель в рядах Tesla: Маск сообщил о масштабном саботаже в компании
Об этом сообщает издание CNBC, в распоряжении которого оказался текст письма. Несколько сотрудников Tesla подтвердили журналистам его подлинность.
Имя обвиняемого не разглашается, и сейчас, по словам Маска, ведется дальнейшее расследование с целью установить, были ли у этого сотрудника сообщники в Tesla и работал ли он с любыми сторонними организациями.
Маск сообщил в письме, что сотрудник вносил изменения в код производственной операционной системы Tesla (Tesla Manufacturing Operating System) под фальшивыми именами пользователей, а также передавал в огромном количестве важные для Tesla данные неизвестным третьим лицам.
"Полный масштаб его действий остается непонятным, однако то, в чем он уже признался, звучит довольно плохо", - сообщает Маск в письме. По словам главы компании, свои поступки сотрудник объяснил тем, что он не получил желаемого поощрения.
"В свете этих действий, не поощрять его было безусловно правильным решением", - пишет Маск.
Гендиректор Tesla предположил, что в диверсии могли быть заинтересованы "брокеры с Уолл-стрит", "нефтегазовые компании" и конкуренты из более крупных автоконцернов.
"Как вы знаете, существует длинный список организаций, которые хотят, чтобы Тесла умерла. К ним относятся брокеры с Уолл-стрит, которые уже потеряли миллиарды долларов и потеряют намного больше. Есть нефтегазовые компании, богатейшая индустрия в мире, им не нравится идея о том, что Тесла продвигает прогресс солнечной энергетики и электромобилей. Не хочу взрывать себе мозги, но ходят слухи, что эти компании иногда не очень приятные", - отмечает глава компании.
Маск также напомнил, что некоторые традиционные производители автомобилей занижали данные о вредных выбросах, а значит, возможно, "готовы обманывать и другими способами".
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