Посещение украинских заключенных в России до сих пор под вопросом, - омбудсмен

19 июня, 2018, 20:11

Встреча с украинскими политзаключенными в тюрьмах в России до сих пор находится под вопросом

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в эфире Еспресо.TV.

19 июня украинский омбудсмен приехала в офис к российскому Уполномоченному Татьяне Москальковой, чтобы снова договориться о встрече. Денисова предлагала варианты как равноправных посещений, так и предоставления россиянам доступа к двум или более заключенным гражданам России в обмен на встречу с Сенцовым.

"Москалькова предлагала это своим руководителям, но они не согласовали. То есть мы договаривались, но ей согласие не дали", - отмечает она.

Сейчас украинская и российская стороны согласовали, что Денисова пришлет письмо о встрече с теми украинцами, которые голодают. Речь идет о Балухе, Сенцове, Клыхе и Кольченко, который вышел из голодовки, но чья жизнь до сих пор находится в опасности. В обмен на это украинская сторона гарантирует посещение четырех граждан России.

"Этот гарантийное письмо мы ей отвезли. Она уже его зарегистрировала и начала работать над согласованием именно такого варианта. Сейчас мы ожидаем на согласие или отказ, решение этого вопроса должно быть уже завтра. Я буду настаивать на том, что встреча состоялась”, - отметила Денисова.

По ее мнению, отказ во встрече с Сенцовым предоставляется на самом высоком уровне руководства РФ.

"Я думаю, вчерашний опыт, когда Россия не выполнила решение собственного суда, который предоставил нам разрешение на встречу, указывает на полное отсутствие верховенства права в РФ”, - добавила украинский омбудсмен.