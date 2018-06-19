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Опасность вторжения России в Литву существует, - Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в Литву существует, но в случае адекватной защиты этого не случится

Об этом она заявила в интервью Spiegel Online, информирует Европейская правда.

"Опасность (российского вторжения, – ред.) большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет", - убеждена президент Литвы.

По ее словам, к возможному нападению РФ надо быть готовыми "политически и технологически".

"Российские войска на границе с Балтией и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали", - добавила Грибаускайте.

По словам президента Литвы, западные государства до сих пор являются наивными в своей оценке России.

"Только когда на них совершено нападение и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними манипулирует их выборами, они просыпаются", - добавила Грибаускайте.

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