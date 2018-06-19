ООН не нашла никаких подтверждений пыток в украинских тюрьмах

19 июня, 2018, 22:37

Европейский комитет противодействия пыткам и миссия ООН не нашли никаких подтверждений пыток в украинских тюрьмах

Об этом в эфире Еcпресо.TV рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

Заместитель министра, в частности, ответил на вопрос о якобы существовании в Украине тайных тюрем СБУ.

"Иногда воспроизводится легенда, что где-то кто-то кого-то пытает. Существовали мифы о пенитенциарной системе. И Европейский комитет противодействия пыткам, и недавно миссия ООН отметили, что по тех учреждениях, которые они посетили, никаких свидетельств пыток нет. Такой же миф существует и по поводу тайных тюрем СБУ", - сказал Чернышов.

По его словам, у СБУ есть следственный отдел, который находится на Аскольдовом переулке в Киеве. По выводам международных экспертов, условия содержания там лучше, чем в Лукьяновском СИЗО.

"Поэтому говорить, что там кто-то применяет пытки — это не более чем сплетни", - добавил заместитель министра.

Отметим, что о якобы существовании тайных мест содержания, в частности в недействующем изоляторе Харьковского управления СБУ, в июле 2016 года сообщали правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Служба безопасности Украины отрицает факт содержания людей без суда и следствия в харьковском изоляторе СБУ.