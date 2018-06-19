Nvidia разработала нейросеть для замедления видео

19 июня, 2018, 22:15

Система способна замедлить ролик до 240 кадров в секунду, "дорисовывая" нужные кадры

Об этом пишет Gizmodo.

Специалисты производителя видеокарт Nvidia разработали систему, которая использует алгоритмы машинного обучения, чтобы замедлять обычные видеоролики без использования специальных камер.

Для замедления ролика с частотой 30 кадров в секунду до 240 кадров в секунду необходимо "дорисовать" 210 недостающих кадров. Существующие программы для создания подобного эффекта, вроде RE: Vision Effect's Twixtor, пока работают медленно.

Искусственный интеллект Nvidia анализирует видео и "дорисовывает" недостающие кадры для замедления, пропуская минимальное количество недостающих кадров. Компания учила систему на 11 тысячах роликов, записанных со скоростью 240 кадров в секунду.

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