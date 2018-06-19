Nvidia разработала нейросеть для замедления видео
Об этом пишет Gizmodo.
Специалисты производителя видеокарт Nvidia разработали систему, которая использует алгоритмы машинного обучения, чтобы замедлять обычные видеоролики без использования специальных камер.
Для замедления ролика с частотой 30 кадров в секунду до 240 кадров в секунду необходимо "дорисовать" 210 недостающих кадров. Существующие программы для создания подобного эффекта, вроде RE: Vision Effect's Twixtor, пока работают медленно.
Искусственный интеллект Nvidia анализирует видео и "дорисовывает" недостающие кадры для замедления, пропуская минимальное количество недостающих кадров. Компания учила систему на 11 тысячах роликов, записанных со скоростью 240 кадров в секунду.
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- Тем временем другую нейросеть научили самостоятельно рисовать мультики по текстовым сценариям. Основой для обучения стал мультсериал "Флинстоуны".
- 18-летний студент из США также решил "поиграться" с искусственным интеллектом и заставил собственную нейросеть нарисовать портреты обнаженных людей. Получилось довольно сюрреалистично.
- Искусственный интеллект от Microsoft смог "нарисовать" птицу, основываясь исключительно на текстовом описании, не беря за основу готовое фото
- А еще ИИ создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему.
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