На Тернопольщине люди в кафе отравились курятиной
19 июня, 2018, 20:30
В Тернопольской области зафиксировано массовое отравление людей в заведении общественного питания
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.
Отравление произошло в одном из заведений общественного питания Борщова, где отравились 10 человек. Лабораторные исследования обнаружили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую ели в тот день люди в заведении и впоследствии обратились к медикам с жалобами.
Сейчас по данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.
Читайте также
-
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
Читайте также
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное