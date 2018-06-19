На Тернопольщине люди в кафе отравились курятиной

19 июня, 2018, 20:30

В Тернопольской области зафиксировано массовое отравление людей в заведении общественного питания

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Отравление произошло в одном из заведений общественного питания Борщова, где отравились 10 человек. Лабораторные исследования обнаружили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую ели в тот день люди в заведении и впоследствии обратились к медикам с жалобами.

Сейчас по данному факту местной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.