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На Львовщине задержали туалетных мошенников, которые подделывали бумагу


фото: Поліція
На Львовщине правоохранители пресекли деятельность мини-завода по производству контрафактных бумажных изделий под видом продукции известного производителя

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Правоохранители установили, что на мини-заводе в Буском районе на Львовщине, в промышленных масштабах производили контрафактную продукцию - бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага, и т. п. с незаконным нанесением логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовщины.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали на четырех промышленных станках из ввезенного сырья. Также правоохранители прекратили деятельность "перевалочной площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предупреждено попадание на потребительский рынок товара стоимостью более 180 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли промышленные станки и более 40 тысяч единиц фальсифицированной бумажной продукции общей стоимостью свыше 400 тысяч гривен, а также установили организатора и лиц, причастных к незаконному производству.

Сейчас устанавливаются источники поставки сырья для изготовления контрафакта, место изготовления полиграфии и сеть сбыта изготовленной на мини-заводе продукции.

Злоумышленникам грозит наказание – штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления. Досудебное расследование продолжается.

 

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