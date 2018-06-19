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На Львовщине платили долларовые взятки, чтобы работать в одной из РГА


фото: Поліція Львівщини
Во Львовской области полицейские задержали главу одной из РГА на получении взятки в размере $1500

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Установили, что чиновник организовал коррупционную схему трудоустройства в госадминистрации.

Так, за выдачу распоряжения об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста, содействие в победе в конкурсе и трудоустройстве на должность юриста к глава РГА требовал $1,5 тысячи неправомерной выгоды.

Во время получения $1,5 тысяч взятки главу РГА задержали в служебном кабинете. Деньги, полученные в качестве взятки, были обнаружены и изъяты из сейфа.

В настоящее время фигурант задержан. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других должностных лиц райгосадминистрации, которые могут быть причастных к преступной схемы.

 

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