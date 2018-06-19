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На Харьковщине разоблачили нелегальный нефтеперерабатывающий завод

Специалисты Офиса крупных плательщиков ГФС разоблачили нелегальное нефтеперерабатывающее предприятие на территории бывшего асфальтового завода в Харьковской области

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Алексей Деревянко, передает пресс-служба ГФС.

На предприятии производили стабильный бензин, дизельное топливо и мазут М100, также газ пропан. Эту продукцию предприятие сбывало на двух нелегальных АЗС, не платя государству ни НДС, ни акциз, нанеся ущерб государству почти полмиллиарда гривень.

Оказалось, что несколько предприятий-добытчиков природного газа и нефти в течение длительного времени осуществляли реализацию газового конденсата и нефти (вероятно, теневым путем) в адрес одного и того же недобросовестного покупателя, который, в свою очередь, организовывал незаконное изготовление дизтоплива и бензина.

Кроме того, лаборатория контроля качества нефтепродуктов провела анализ автомобильного топлива и сделала вывод, что предоставленные образцы не соответствуют государственным стандартам.

Сообщается, что на другие предприятия нефтегазовой отрасли могут ожидать проверки, поскольку сейчас специалисты Офиса анализируют их деятельность на возможную причастность к указанной схеме.

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