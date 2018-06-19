 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донетчине за день возникло 23 пожара


фото: dsns.gov.ua
В течение прошлых суток на территории Донецкой области возникло 23 пожара сухой травы, низовой лесной подстилки, мусора и камыша

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожары возникли в городах Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Торецк, Славянск, Дружковка, Доброполье и в Марьинском, Волновахском, Славянском, Бахмутском, Мангушском, Константиновском, Лиманском и Ясиноватском районах Донетчины.

"Главное управление продолжает напоминать гражданам об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, выжигание сухой травы и мусора", - подчеркнули в ГСЧС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать