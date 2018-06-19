На Донетчине за день возникло 23 пожара
19 июня, 2018, 08:52
В течение прошлых суток на территории Донецкой области возникло 23 пожара сухой травы, низовой лесной подстилки, мусора и камыша
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пожары возникли в городах Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Торецк, Славянск, Дружковка, Доброполье и в Марьинском, Волновахском, Славянском, Бахмутском, Мангушском, Константиновском, Лиманском и Ясиноватском районах Донетчины.
"Главное управление продолжает напоминать гражданам об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, выжигание сухой травы и мусора", - подчеркнули в ГСЧС.
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