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На Донбассе ранен украинский военный

С 7 утра до 18 часов вечера 19 июня противник 4 раза открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один украинский боец был ранен.

Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на ответный огонь. На Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях они открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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