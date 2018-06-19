На Донбассе ранен украинский военный

19 июня, 2018, 19:43

С 7 утра до 18 часов вечера 19 июня противник 4 раза открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один украинский боец был ранен.

Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на ответный огонь. На Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях они открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.