На Донбассе ранен украинский военный
19 июня, 2018, 19:43
С 7 утра до 18 часов вечера 19 июня противник 4 раза открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один украинский боец был ранен.
Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на ответный огонь. На Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях они открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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