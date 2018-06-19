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На Буковине 20 неизвестных напали на пограничников

На Буковине злоумышленники блокировали пограничный наряд, бойцы применили оружие

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Около 16:00 19 июня во время охраны границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку нападения.

Пограничники вынуждены были защищаться. В результате, когда попытки уладить ситуацию без применения силы были исчерпаны, пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.

С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий, уточнили в ведомстве.

О ситуации были проинформированы Национальная полиция и другие правоохранительные органы.

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