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МЗ попросило Нацполицию проверить Охматдет в связи с вероятной коррупцией

МЗ Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой проверить факты нарушений в больнице "Охматдет"

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

19 июня Министерство здравоохранения направило в Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру письмо, где призвало провести проверку возможных противоправных действий сотрудников "Охмадета" и принять необходимые меры.

Основанием для такого обращения стали результаты внутренней проверки в больнице и материалы в СМИ. В частности, МЗ Украины призывает правоохранительные органы проверить факты получения неправомерной выгоды должностным лицом указанной больницы и злоупотребление служебным положением.

Министерство также беспокоит сообщении о том, что родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые были в наличии на складах больницы.

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