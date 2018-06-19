МЗ попросило Нацполицию проверить Охматдет в связи с вероятной коррупцией

19 июня, 2018, 18:26

МЗ Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой проверить факты нарушений в больнице "Охматдет"

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

19 июня Министерство здравоохранения направило в Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру письмо, где призвало провести проверку возможных противоправных действий сотрудников "Охмадета" и принять необходимые меры.

Основанием для такого обращения стали результаты внутренней проверки в больнице и материалы в СМИ. В частности, МЗ Украины призывает правоохранительные органы проверить факты получения неправомерной выгоды должностным лицом указанной больницы и злоупотребление служебным положением.

Министерство также беспокоит сообщении о том, что родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые были в наличии на складах больницы.