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МЮ сделает Де Хеа самым богатым вратарем мира: сколько получит испанец


фото: marca
"Манчестер Юнайтед" предложил Давиду Де Хеа зарплату, которая превратит испанца в богатейшего голкипера мира

Об этом сообщает Marca.

Де Хеа близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с английским клубом. Условия пятилетнего контракта уже согласованы.

27-летний футболист сборной Испании будет зарабатывать 21 млн евро в год. Таким образом, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире. Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер зарабатывает примерно 15 млн евро в год. Остальные игроки этого амплуа получают существенно меньше.

Давид Де Хеа выступает за МЮ с 2011 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 45 матчей во всех турнирах 22 игры провел "на ноль".

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