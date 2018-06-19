МЮ сделает Де Хеа самым богатым вратарем мира: сколько получит испанец
19 июня, 2018, 13:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Давиду Де Хеа зарплату, которая превратит испанца в богатейшего голкипера мира
Об этом сообщает Marca.
Де Хеа близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с английским клубом. Условия пятилетнего контракта уже согласованы.
27-летний футболист сборной Испании будет зарабатывать 21 млн евро в год. Таким образом, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире. Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер зарабатывает примерно 15 млн евро в год. Остальные игроки этого амплуа получают существенно меньше.
Давид Де Хеа выступает за МЮ с 2011 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 45 матчей во всех турнирах 22 игры провел "на ноль".
- Ранее стало известно, что "Челси" договорился о контракте с итальянским тренером Маурицио Сарри.
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