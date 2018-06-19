Муж поставил жене ультиматум: "Я или собаки". Она выбрала собак

19 июня, 2018, 11:37

Муж поставил свою жену перед выбором между ним и собаками, и женщина выбрала собак после 25 лет супружеской жизни

Об этом пишет Bored Panda.

Лиз выросла в семье, которая очень любила животных. Мама разводила собак породы вест хайленд уайт-терьеров. Отец основал компанию еды для животных.

Своего будущего мужа она встретила в 16 лет. Впоследствии они поженились и переехали в двухэтажный дом в Великобритании.

Тогда Лиз решила продолжить семейное дело и разводить собак тоже. Также она основала благотворительную организацию: она занимается бультерьерами, которые часто имеют медицинские или поведенческие проблемы.

И теперь Лиз воспитывает 30 собак. Из них 5 не слышат, а еще двое имеют только один глаз. Еще одна собака страдает от повреждения мозга и других дефектов.

Ее муж Майк Хаслам решил поставить женщине ультиматум.

"Он сказал мне: "Я или собаки". Я думала, что после 25 лет он должен знать, что оставлять собак – не в моих интересах. После этого я его не видела. Он собрал вещи и ушел", – рассказала 49-летняя Лиз.

Лиз без колебаний выбрала своих собак, ведь они требуют постоянного ухода. Женщина обычно тратит 18 часов в день, чтобы помочь бедным животным.