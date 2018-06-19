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Международная платежная система сотрудничала с санкционной российской компанией, - СБУ


фото: tyme.ua
Сотрудники СБУ разоблачили международную платежную систему, которая сотрудничала с санкционной российской компанией

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем нашла способ, как избежать действия санкций. Она начала использовать для перевода средств в Украину возможности партнера – международной платежной системы "TYME".

В результате СБУ проинформировала Нацбанк о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. Поэтому НБУ решил отменить регистрацию платежной системы "TYME".

"В настоящее время указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора", - подытожили в ведомстве.

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