Международная платежная система сотрудничала с санкционной российской компанией, - СБУ
19 июня, 2018, 10:49
Сотрудники СБУ разоблачили международную платежную систему, которая сотрудничала с санкционной российской компанией
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем нашла способ, как избежать действия санкций. Она начала использовать для перевода средств в Украину возможности партнера – международной платежной системы "TYME".
В результате СБУ проинформировала Нацбанк о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. Поэтому НБУ решил отменить регистрацию платежной системы "TYME".
"В настоящее время указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора", - подытожили в ведомстве.
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