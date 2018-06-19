Лекарства Контроль: МЗ запустил приложение для проверки препаратов
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Благодаря новому модулю в программе Лекарства Контроль пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантированы безвозмездно, и выяснить не забыли ли о них сказать в больнице”, - отметил заместитель министра Роман Илык.
Отмечается, что проверка будет проходить в системе "Национальный перечень" - кратком перечне основных безопасных препаратов с доказанной эффективностью, которыми лечат наиболее распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированны государством, то есть их получают пациенты безвозмездно во время лечения в стационаре.
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Скачать это приложение для смартфона можно в версиях для Android и iOS по ссылке.
- В июне Министерство здравоохранения обнародовало для общественного обсуждения новую Концепцию реформы системы экстренной медицинской помощи.
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