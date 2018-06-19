Лекарства Контроль: МЗ запустил приложение для проверки препаратов

19 июня, 2018, 15:48

Министерство здравоохранения презентовало мобильное приложение “Лекарства Контроль”, что позволит пациентам проверить назначенные врачом препараты

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Благодаря новому модулю в программе Лекарства Контроль пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантированы безвозмездно, и выяснить не забыли ли о них сказать в больнице”, - отметил заместитель министра Роман Илык.

Отмечается, что проверка будет проходить в системе "Национальный перечень" - кратком перечне основных безопасных препаратов с доказанной эффективностью, которыми лечат наиболее распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированны государством, то есть их получают пациенты безвозмездно во время лечения в стационаре.

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Кроме того, приложение помогает узнать все подробности о нужных лекарствах сразу возле аптечного окошка или в кабинете врача, а именно проверить, входят ли нужные пациенту препараты в программу “Доступные лекарства” и в Нацперечень; найти более дешевые, однако столь же эффективные аналоги лекарств; ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов; проверить лекарство визуально на предмет подделки.

Скачать это приложение для смартфона можно в версиях для Android и iOS по ссылке.