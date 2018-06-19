Ким Чен Ын третий раз за год прибыл в Китай. Стало известно, зачем

19 июня, 2018, 08:31

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня прибыл в Пекин, где должен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпинем

Об этом сообщает издание Reuters.

Это третья поездка Ким Чен Ына в Китай в этом году, которая происходит через неделю после того, как он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Северокорейский лидер должен оставаться в Китае в течение двух дней и рассказать местной власти о результатах встречи с Трампом.

Отметим, что во время саммита США и КНДР согласились объединить усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове. Тем временем Северная Корея обязалась избавиться от ядерного оружия.