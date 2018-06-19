Ким Чен Ын третий раз за год прибыл в Китай. Стало известно, зачем
19 июня, 2018, 08:31
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня прибыл в Пекин, где должен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпинем
Об этом сообщает издание Reuters.
Это третья поездка Ким Чен Ына в Китай в этом году, которая происходит через неделю после того, как он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.
Северокорейский лидер должен оставаться в Китае в течение двух дней и рассказать местной власти о результатах встречи с Трампом.
Отметим, что во время саммита США и КНДР согласились объединить усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове. Тем временем Северная Корея обязалась избавиться от ядерного оружия.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
- Американский государственный секретарь Майк Помпео отметил, что основной этап разоружения Северной Кореи должен состояться до конца 2020 года.
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