 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ким Чен Ын третий раз за год прибыл в Китай. Стало известно, зачем


фото: REUTERS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня прибыл в Пекин, где должен встретиться с президентом Китая Си Цзиньпинем

Об этом сообщает издание Reuters.

Это третья поездка Ким Чен Ына в Китай в этом году, которая происходит через неделю после того, как он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Северокорейский лидер должен оставаться в Китае в течение двух дней и рассказать местной власти о результатах встречи с Трампом.

Отметим, что во время саммита США и КНДР согласились объединить усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове. Тем временем Северная Корея обязалась избавиться от ядерного оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать