Херсонский суд разрешил капитану "Норда" выезжать в Крым
Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня, передает "Украинская правда".
Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, на 60 дней. Речь идет о прибытии за первым требованием к следователя, прокурора, следственного судьи или суда и не посещать временно оккупированный Крым.
Ходатайство прокурор объяснил тем, что Горбенко может скрываться от следствия, совершить другое преступление, уничтожить или исказить доказательства.
Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна СЧС "Норд" Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексированном Крыму в направлении Азовского моря для промышленного вылова рыбы.
На борту "Норда" находились недействительны судовые документы, выданные оккупационными властями Крыма.
Отмечается, что Горбенко незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька), для ее дальнейшей реализации. Убытки оценивают в 96 тысяч 900 гривен.
Также указывается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупационными властями Крыма, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ, работает по законам России.
Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства.
Следственный судья Дмитрий Гонтарь отклонил ходатайство прокурора, указав, что тот, согласно закону, должен был подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.
Решение суда обжалованию не подлежит.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
- Впоследствии капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко отпущен под залог.
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