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Геращенко советует Кремлю помиловать Сенцова по схеме Савченко


фото: radiosvoboda
Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Кремль помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова, не дожидаясь его обращения

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что О. Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает", - заявила Геращенко.

Она напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требуя обращения самой Савченко.

"А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - добавляет заместитель главы Рады.

Геращенко также выразила возмущение по срыву договоренностей о посещении украинской омбудсвумен Людмилой Денисовой украинских заложников. Она выразила опасения, что Россия снова может сорвать обмен заключенных.

"Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и примерной датой. И в последнюю минуту - нет, и без объяснений", - подытожила Геращенко.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.

  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
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