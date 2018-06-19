Генсек НАТО предупредил об угрозах для Альянса из-за ссоры Трампа с ЕС

19 июня, 2018, 18:04

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса к единству на фоне жестких споров между президентом США и лидерами Евросоюза

Об этом он написал в колонке для британского издания The Guardian.

"На политическом уровне связи, которые связывают нас, находятся под напряжением. Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерная сделка с Ираном", - пишет Столтенберг менее чем за месяц до проведения саммита лидеров НАТО в Брюсселе.

"Эти разногласия реальны, и они не исчезнут за одну ночь. Нигде не зафиксировано, что трансатлантическая связь будет всегда процветать. Это, однако, не означает неизбежности его разрушения", - продолжает Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО глубоко заинтересован в своем единстве – особенно на фоне глобальных угроз и действий России.

"Мы столкнулись с наиболее непредсказуемой средой по безопасности за поколение: международный терроризм, распространение оружия массового поражения, кибератаки и, конечно же, Россия, которая применяла силу против своих соседей, которая пытается вмешиваться в наши внутренние дела, и, похоже, что это не вызывает сомнений, которая использует на наших улицах военные нервно-паралитические вещества", - отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Западу следует "продолжать упорно работать, чтобы урегулировать разногласия".

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"И в тех случаях, когда сохраняются разногласия, мы должны ограничивать любое негативное влияние на наше сотрудничество в области безопасности", - резюмировал Столтенберг.