Футбол на крови: день 6
19 июня, 2018, 23:00
19 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялись три матча
По состоянию на 18 июня 2018 года структурами социальной защиты населения Украині взято на учет 1 510 708 переселенцев или 1 235 400 семей из Донбасса и Крыма.
За первые шесть дней чемпионата российско-оккупационные войска 140 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 15 получили ранения. Также ранена в результате обстрела одна мирная жительница.
19 июня на чемпионате мира состоялись три игры группового раунда.
Колумбия - Япония 1: 2
Польша - Сенегал
Россия - Тунис
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