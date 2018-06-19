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Футбол на крови: день 6

19 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялись три матча

По состоянию на 18 июня 2018 года структурами социальной защиты населения Украині взято на учет 1 510 708 переселенцев или 1 235 400 семей из Донбасса и Крыма.

За первые шесть дней чемпионата российско-оккупационные войска 140 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 15 получили ранения. Также ранена в результате обстрела одна мирная жительница.

 

19 июня на чемпионате мира состоялись три игры группового раунда.

Колумбия - Япония 1: 2

Польша - Сенегал

Россия - Тунис

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