Facebook научился сам "открывать" глаза пользователей на фотографиях
Об этом пишет Tech Crunch.
Тренировали нейросеть на фотоснимках с открытыми глазами, принимая за цель понимание как выглядит человеческое лицо и максимально удачный результат ретуширования.
В процессе обучения система смогла распознавать характеристики глаз, такие как цвет и форму, а также учитывать различные факторы, например, позу человека и освещение.
Для такого обучения понадобилось 2 миллиона 2D-изображений, среди которых было около 200 тысяч отдельных людей, а в них по крайней мере один снимок с открытыми глазами.
Среди использованных картинок были и фото известных людей, взятые из интернета: их использовали около 17 тысяч.
Согласно результатам исследования, обычные пользователи в большинстве случаев не смогли заметить то, что искусственный интеллект "открыл" глаза людей на снимках. В 54% случаев они были уверены, что глаза на фотографиях изначально были открыты.
На рисунке слева направо представлены фото человека с открытыми глазами, неудачное фото, с которым работают, результат алгоритма Photoshop и результат нового алгоритма. Разработка Facebook выдает заметно более реалистичный результат, чем Photoshop - глаза не выглядят вырезанными из другого изображения, не имеют очевидных сшивок .
Однако у системы есть и свои ограничения: например, ей мешают очки и некоторые варианты прически. Нейросеть также чувствительна к "шуму" на фото и необычным позам. Кроме того, для работы ей в любом случае нужен снимок конкретного человека с открытыми глазами.
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- Тем временем другую нейросеть научили самостоятельно рисовать мультики по текстовым сценариям. Основой для обучения стал мультсериал "Флинстоуны".
- 18-летний студент из США также решил "поиграться" с искусственным интеллектом и заставил собственную нейросеть нарисовать портреты обнаженных людей. Получилось довольно сюрреалистично.
- Искусственный интеллект от Microsoft смог "нарисовать" птицу, основываясь исключительно на текстовом описании, не беря за основу готовое фото
- А еще ИИ создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему.
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