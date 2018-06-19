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Евровидение могут перенести из Израиля в другую страну - СМИ

Организаторы обвиняют Израиль в излишней политизации Евровидения, поэтому, по данным СМИ, конкурс могут перенести в Австрию

Об этом пишет ESC Today.

В Европейском вещательном союзе заявили, что Израиль могут лишить права проводить международный конкурс Евровидение в 2019 году.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса Евровидение-2019 строгого согласования трансляции с властью.

"Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс", - сказала Регев.

Однако в Европе недовольны такими требованиями, поэтому Израиль обвиняют в чрезмерной политизации конкурса.

По словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингер, среди продюсеров Евровидения ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.

Представители организации ЕВС, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса, также опасаются возможного возникновения проблем из-за арабо-израильского конфликта.

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