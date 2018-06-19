Евровидение могут перенести из Израиля в другую страну - СМИ
Об этом пишет ESC Today.
В Европейском вещательном союзе заявили, что Израиль могут лишить права проводить международный конкурс Евровидение в 2019 году.
Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала от организаторов конкурса Евровидение-2019 строгого согласования трансляции с властью.
"Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс", - сказала Регев.
Однако в Европе недовольны такими требованиями, поэтому Израиль обвиняют в чрезмерной политизации конкурса.
По словам организатора трансляций конкурса 1999 года Ахралия Гольдфингер, среди продюсеров Евровидения ведутся разговоры о переносе конкурса в Австрию.
Представители организации ЕВС, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса, также опасаются возможного возникновения проблем из-за арабо-израильского конфликта.
- Ранее стало известно, что Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле, может не состояться из-за петиции исландцев против проведения конкурса в Израиле.
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