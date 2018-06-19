Disney предупреждает: просмотр "Суперсемейки 2" может вызвать эпилептический приступ

19 июня, 2018, 16:21

Вскоре после премьеры мультфильма "Суперсемейка 2" 15 июня концерн Disney выпустил официальное предупреждение о том, что некоторые сцены из мультфильма способны вызвать приступы

Об этом пишет CBC News.

Так, сцены, включающие в себя множество ярких вспышек света, способны вызвать приступы у людей, которые страдают эпилепсией, на припадочные расстройства или имеют повышенную светочувствительность.

Компания предупредила об опасности после комментариев зрителей:

TO ANY FRIENDS WHO HAVE EPILEPSY, SEIZURE DISORDERS OR LIGHT SENSITIVITY: please be careful if you're seeing The Incredibles 2. I unfortunately had an issue and don't want this happening to anybody else — Princess Rapunzel (@katieeemj) 15 июня 2018 г.

"Друзья, которые имеют эпилепсию или чувствительны к свету, будьте осторожны при просмотре "Суперсемейки-2", - написал один из пользователей Twitter. "У меня, к сожалению, была проблема, и я не хочу, чтобы это произошло с кем-либо другим".

Just saw Incredibles 2. It was awesome! However, someone in our theater had an epileptic seizure due to some visual effects. Be safe. — ther2dude (@ther2view) 15 июня 2018 г.

"Просто увидел "Суперсемейку-2". Это было потрясающе! Однако у кого-то в нашем театре был эпилептический припадок из-за некоторых визуальных эффектов. Будьте осторожны", - предупредил другой пользователь.

Вероника Льюис попросила Disney предупредить будущих кинозрителей.

Thank you to everyone for retweeting this, writing articles, and signal boosting my message! My goal of having signs at the ticket counter was reached so that people can be warned about the flashing lights in Incredibles 2. pic.twitter.com/JljozWlojd — Veronica Lewis (@veron4ica) 17 июня 2018 г.

"Я не призываю бойкотировать "Суперсемейку-2" или изменить фильм. Это очень хорошо сделано, а стробоскопы - важный момент в сюжете. Я просто хочу, чтобы Disney / Pixar и театры выступали с предупреждением о том, что фильм содержит несколько сцен с такими "прыгающими" огнями", - написала она в твиттере.

По данным Фонда эпилепсии, мигающие огни с определенной интенсивностью или с некоторыми визуальными эффектами могут вызвать приступы у примерно 3% людей с эпилепсией. Такое состояние известно как светочувствительная эпилепсия и чаще встречается у детей и подростков.

От эпилепсии страдают 65 миллионов людей во всем мире. В этом году у еще 150 тыс. человек диагностируют это заболевание. Несмотря на ряд доступных методов лечения, по крайней мере у 3 человек из 10 продолжаются припадки с неконтролируемыми судорогами.