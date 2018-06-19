 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Disney предупреждает: просмотр "Суперсемейки 2" может вызвать эпилептический приступ

Вскоре после премьеры мультфильма "Суперсемейка 2" 15 июня концерн Disney выпустил официальное предупреждение о том, что некоторые сцены из мультфильма способны вызвать приступы

Об этом пишет CBC News.

Так, сцены, включающие в себя множество ярких вспышек света, способны вызвать приступы у людей, которые страдают эпилепсией, на припадочные расстройства или имеют повышенную светочувствительность.

Компания предупредила об опасности после комментариев зрителей:

"Друзья, которые имеют эпилепсию или чувствительны к свету, будьте осторожны при просмотре "Суперсемейки-2", - написал один из пользователей Twitter. "У меня, к сожалению, была проблема, и я не хочу, чтобы это произошло с кем-либо другим".

"Просто увидел "Суперсемейку-2". Это было потрясающе! Однако у кого-то в нашем театре был эпилептический припадок из-за некоторых визуальных эффектов. Будьте осторожны", - предупредил другой пользователь.

Вероника Льюис попросила Disney предупредить будущих кинозрителей.

"Я не призываю бойкотировать "Суперсемейку-2" или изменить фильм. Это очень хорошо сделано, а стробоскопы - важный момент в сюжете. Я просто хочу, чтобы Disney / Pixar и театры выступали с предупреждением о том, что фильм содержит несколько сцен с такими "прыгающими" огнями", - написала она в твиттере.

По данным Фонда эпилепсии, мигающие огни с определенной интенсивностью или с некоторыми визуальными эффектами могут вызвать приступы у примерно 3% людей с эпилепсией. Такое состояние известно как светочувствительная эпилепсия и чаще встречается у детей и подростков.

От эпилепсии страдают 65 миллионов людей во всем мире. В этом году у еще 150 тыс. человек диагностируют это заболевание. Несмотря на ряд доступных методов лечения, по крайней мере у 3 человек из 10 продолжаются припадки с неконтролируемыми судорогами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать