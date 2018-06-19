Децентрализация: доля местных бюджетов в бюджете Украины превысила 51%, - Порошенко

19 июня, 2018, 17:06

Доля местных бюджетов с трансфертами в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook.

"За четыре года мы сделали колоссальное перераспределение в пользу общин: доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%", - говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что доля государственных денег объединенных общин впервые превысила 50%.