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Децентрализация: доля местных бюджетов в бюджете Украины превысила 51%, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Доля местных бюджетов с трансфертами в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook.

"За четыре года мы сделали колоссальное перераспределение в пользу общин: доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%", - говорится в сообщении.

Порошенко добавил, что доля государственных денег объединенных общин впервые превысила 50%.

  • Недавно президент Петр Порошенко заявил, что бюджетные поступления объединенных территориальных общин в течение года в среднем выросли на 65%.
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